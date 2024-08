Pisa-Inter 1-0 al 45? | Piccinini nel finale! Campioni d’Italia sotto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è la prima amichevole del mese di agosto per idi Simone Inzaghi (live in corso). Tra quindici giorni l’esordio ufficiale contro il Genoa. Di seguito il report del primo tempo che si è appena concluso 1-0 all’Arena Garibaldi. INIZIO – Primo tempo piuttosto blando all’Arena Garibaldi ditra i padroni di casa e l’. Ovviamente è calcio d’agosto e si tratta solamente della quarta amichevole per i nerazzurri. La condizione non è al top e Simone Inzaghi sta provando diversi giovani: da Alessandro Fontanarosa in difesa, fino a Kamate ed Eddie Salcedo tra centrocampo e attacco. Reparto offensivo totalmente inedito con Salcedo in coppia con Joaquin Correa. Fuori per infortunio Mehdi Taremi. Al terzo minuto arriva il primo tentativo delcol tiro improvviso ma impreciso di Tramoni.