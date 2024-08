Pavia nuovi casi di peste suina | via a 13 mila abbattimenti è a rischio il 2% del Pil nazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – L’ultimo è un allevamento a Torrevecchia Pia: un altro migliaio di maiali da abbattere prima che li uccida laafricana che s’è infiltrata anche in questa azienda del Pavese, zona di restrizione 2 dove dunque il virus, sin qui, aveva ammazzato solo cinghiali. Pure relativamente lontana dal Parco del Ticino dove si concentrano i decessi di animali liberi, però collegata, a quanto il Giorno può ricostruire, a uno degli allevamenti colpiti negli ultimi giorni. Che sono sette in meno di una settimana, cinque in Lombardia: il 25 luglio un focolaio a Besate, 500 suini appena di là dal confine con la Città metropolitana dino, poi due in Lomellina, oltre diecimaiali a Mortara e altri 1.