PAPmusic – Animation for Fashion | il film d' animazione con Rudy Zerbi e LeiKiè al cinema dal 26 settembre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) La commedia romantica e musicaleforè prodotta da Not Just Music e vede tra i suoi protagonistie Jake La Furia. Not Just Music, casa di produzione indipendente e autonoma, firma il suo primo lungometraggio di3D in full CGIfor, scritto e diretto da, cantautrice e artista che infiamma le giovani generazioni sui social. In arrivo dal 26alforoffre uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane e originale azienda di moda milanese, la, il cui nome trae origine dall'abbreviazione comunemente utilizzata nel mondo della moda di prêt-à-porter. Il cast deld'A prestare la voce ai protagonisti delci sono