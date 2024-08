Oltre 260 presenze per la cena benefica ' Insieme sotto le Stelle' Volontari e sostenitori a fianco di Spalti nella lotta alla Sla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una splendida serata all’insegna della solidarietà si è svolta anche quest’anno al Parco Puccini Bonacchi di Capostrada per lale”. Un momento fondamentale per aiutare l’Associazionenel proprio percorso di erogazione di servizi a sostegno dei malati di SLA.260 le persone presenti a sostenere l’impegno sociale e la voglia di potenziare i servizi dell’associazione. Servizi che vengono erogati gratuitamente da 14 anni su tutta la Toscana, compresa l’Isola d’Elba. Un sostegno fondamentale per dare supporto e conforto sia ai malati che alle loro famiglie che si trovano ad affrontare una dura battaglia contro una patologia feroce. Fondamentale il ruolo dei, con il contributo di “Capostradale”e l'immancabile e fondamentale supporto della Macelleria Sauro Vettori.