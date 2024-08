Olimpiadi di Parigi 2024 tuffi | Tocci-Marsaglia piazzano il quarto posto nel trampolino dei tre metri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto– Hanno dato il cuore e l’anima in gara Giovannie Lorenzo, dell’Italia deiOlimpici. Tessano una competizione di alti livelli e sitra le stelle a cinque cerchi, arrivando ai piedi del podio, nelsincro dei tre. Sono stati in corsa, fino all’ultimo momento, per una medaglia gli Azzurri, ma poi hanno avuto il. A fare il tifo per loro, in tribuna, anche Tania Cagnotto, la leggenda deiitaliani. “E’ stato un peccato perché con il punteggio che abbiamo fatto alla fine si poteva sperare in una medaglia – commenta Giovanni, come riporta federnuoto.it – ma eravamo consapevoli anche delle altre coppie. Sapevamo che avevano dalla loro un coefficiente maggiore ein un certo senso anche migliori. Oggi è stata una gara impeccabile da parte di quasi tutti.