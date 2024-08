Olimpiadi argento nel canottaggio Assurda staffetta 4×100 misti | fa riposare Ceccon e viene eliminata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Inizia bene per l’Italia la settima giornata delledi Parigi. Alle 12:00 Oppo e Soares conquistano l’al fotofinish nel, categoria due di coppia pesi leggeri. Prima l’Irlanda, terza la Grecia. Adesso in campo Errani-Paolini. In gioco la finale del doppio femminile. Malissimo il nuoto maschile nellamista, clamorosa eliminazione. Nella prima batteria, Cocconcelli, Martinenghi, Morini e Lamberti segnano il quinto tempo in 3:45.80. Insufficiente per entrare nella finale: undicesimo tempo. Buttata una medaglia, considerando che abbiamoe anche Vismara.ORRIBILE PER L’ITALIA NELLAMISTA MISTA: FUORI DALLA FINALE Non sarà la gara più bella nel nuoto ai #GiochiOlimpici, ma di certo la prova dei ragazzi azzurri non contribuisce a renderla attraente ai nostri occhi. Negativo il dorso di Michele Lamberti (54.