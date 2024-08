Milano balcone crolla nella notte sul marciapiedi | tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Pauratra giovedì 1 e venerdì 2 agosto in via Pasquale Sottocorno, in zona Risorgimento. Per motivi ancora da accertare, èto undel secondo piano di uno stabile ubicato nel tratto di strada compreso tra le vie Premuda e Cellini. Ilto sule su alcune auto in sosta: per fortuna, vista l'ora, in quel momento non c'erano persone in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli addetti alla rimozione di materiale ingombrante per liberare il passaggio. I controlli Le verifiche strutturali hanno anche riscontrato la presenza di parti pericolanti, rimaste ancorate alla facciata dello stabile, da rimuovere subito per scongiurare ulteriori cedimenti.