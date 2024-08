L’Unahotels punta sui giovani | Più allenamenti in prima squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per lanciare i nuovi Momo Faye,cala l’asso di briscola. La cantera è da sempre il fiore all’occhiello della società biancorossa e una fucina di talenti, per ultimo, appunto, il centro senegalese che a soli 18 anni ha disputato unastagione da professionista da leccarsi i baffi. Ieri è stato presentato il progetto per il settorele e minibasket che prevede un potenziamento e un ampliamento dell’offerta biancorossa unita a una sempre maggior coesione con la. A fare gli onori di casa la presidente Veronica Bartoli: "Sapete quanto mi stia a cuore il settorele e quanto speri che un giorno tanti ragazzi arrivino al sogno, quindi abbiamo fatto qualche ragionamento con Paola Pifferetti di Scuola Basket e Andrea Menozzi per ampliare l’offerta".