LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | bene De Gennaro nella cronometro della extreme slalom

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 17.43 Questo però era solo un assaggio di ciò che andremo a vivere nei prossimi giorni. Dalla giornata di domani, infatti, inizieranno i turni ad eliminazione, con gli atleti che si confronteranno corpo a corpo, vera essenza dell’. 17.41 Segnali meno confortanti dal comparto femminile. Stefanie Horn, una delle possibili outsider per il podio, ha terminato la sua prova in 17ma posizione, pagando qualche errorino di troppoparte finale del percorso. Ancor più indietro Marta Bertoncelli, 28ma. 17.37 Si chiude qui questa giornata storica del debutto dell’ai Giochi Olimpici.agrodolce per i colori azzurri.