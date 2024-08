Lino Giuliano svela retroscena inedito sul figlio di Alessia Pascarella | web spiazzato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gli ex protagonisti di Temptation Island stano continuando a rispondere alle domande dei loro fan mediante i social. Tra i più attivi c’è, sicuramente,, il quale non perde occasione per far parlare di sé sul web. In queste ore, a generare parecchio scalpore è stata la trattazione di un argomento molto delicato, ovvero, il rapporto che avevacon ildi. Ebbene, a tal proposito, è emerso un. Ildisul rapporto con ildiUn utente del web ha chiesto adi descrivere il rapporto che aveva con ildiquando i due stavano insieme, e dire anche come abbia preso il ragazzino la loro separazione. Ebbene, dinanzi questo quesito,ha dato una risposta a dir poco spiazzante.