L’Europa vuole imporre dazi agli e-commerce cinesi?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 2 agosto 2024) La questione è stata dibattuta più volte nel corso degli ultimi mesi e nelle prossime settimane si potrebbe giungere a una decisione destinata a cambiare l’ecosistema della vendita online dei prodotti a basso costo provenienti dalle piattaforme che hanno sede in Oriente. Lo ha ripetuto, anche nell’ultimo discorso prima della sua rielezione alla guida della Commissione Europea, Ursula von der Leyen che ha parlato della sua intenzione di confrontarsi con queste realtà per arrivare a un punto di incontro che risponde al concetto deiUE per gli e-