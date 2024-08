Lavori alla Galleria De Amicis | Progetto candidato ai contributi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si attendeva solo l’ufficialità e ora è arrivata: ilpresentato dal Comune di Bondeno di riqualificazione dellacommerciale di via De, in pieno centro storico, è statoal finanziamento della legge regionale 41 dedicatariqualificazione e rigenerazione delle aree commerciali e mercatali. Ha il valore complessivo di 286 mila euro, ed è uno dei due progetti presentati in Regione fra quelli concepiti all’interno della provincia di Ferrara. "Abbiamo ormai una certa consuetudine con questa direttrice di finanziamento – spiega il sindaco, Simone Saletti –: negli ultimi tre anni ci siamo infatti aggiudicatiper la riqualificazione dell’area antistante al Duomo, di cui è in corso la gara d’appalto, e per il miglioramento dei giardini di Cioch di Piazza Aldo Moro.