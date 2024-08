La politica si è fatta sottomettere dalla magistratura | Toti al veleno dopo le dimissioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Non voglio drammatizzare oltre misura, non è lo Spielberg e io non sono Silvio Pellico. Il posto è gradevole, la famiglia mi ha coccolato, ma ritengo francamente che le accuse, la tempistica, la dinamica e la carcerazione siano state un eccesso". Parla così, in un'intervista al Corriere della Sera, l'ormai ex governatore ligure Giovanni, dei tre mesi trascorsi ai domiciliari. Ora che è libero lo hanno chiamato in tanti: "Il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Ho parlato con tanti, Crosetto, Donzelli, Lupi. C'è un lungo elenco". Anche Salvini, "e l'ho ringraziato per la sua vicinanza". La notifica dei domiciliari, lo scorso 7 maggio,l'ha presa "con la fatalità con cui prendi un incidente. Sai che ti è capitato e cerchi di superarlo".