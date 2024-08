I LOLLI dal 2 agosto in radio L’ISOLA DELLA LIBERTÀ

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) Da venerdì 22024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo de Idisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 luglio, una canzone dal gusto fresco ed estivo. “” è il nuovo singolo de IDa venerdì 22024 sarà in rotazionefonica “” (Maionese Project), il nuovo singolo de Idisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 luglio. “” è il brano con cui Iiniziano il loro percorso musicale insieme. Cosa rappresenta il brano? La canzone, dal gusto fresco ed estivo, ha un ritmo incalzante impossibile da non ballare: un vero e proprio reggaeton made in Tuscany.