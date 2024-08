Golf secondo giro oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ai Giochi dicontinua il torneo dimaschile, che ha avuto inizio nella giornata di ieri. Hideki Matsuyama è stato l’assoluto protagonista, con ilista nipponico in testa da solo al termine del primo round. L’atleta della Terra del Sol Levante è seguito dallo statunitense Xander Schauffele. Guido Migliozzi e Matteo Manassero, i due italiani in gara, hanno invece concluso il primorispettivamente in quattordicesima e ventunesima piazza. Il maltempo ieri ha interrotto il gioco due volte e non è da escludere che la cosa possa avvenire anche in giornata. La gara avrà inizio a partire dalle 9:00.