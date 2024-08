Famiglie in crisi anche una cena al fast food diventa lusso E le grandi catene fanno retromarcia sui rincari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per la prima volta in quattro anni i ricavi trimestrali di McDonald’s hanno registrato una flessione (- 1%). Le vendite sono scese sia negli Stati Uniti, sia nel resto del mondo, Cina inclusa. La concorrente Wendy ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi di quest’anno. Si tratta di dati che vanno un poco oltre la loro dimensione prettamente economico – finanziaria. Lediattraversano una fase di sofferenza. Da inizio anno il titolo McDonald’s ha perso il 9%, come il concorrente Burger King (Restaurant Brands International) e poco di meno di Wendy – 12%, le azioni di Starbucks sono scese del 16%. Gli avventori dei punti vendita diminuiscono, soprattutto quelli che appartengono alle fasce di reddito più basse.