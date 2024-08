Ex professoressa di Amici sul suo addio | Un dolore scelta obbligata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 agosto 2024) Attrice, direttrice artistica e regista teatrale, Fioretta Mari però è stata anche un’insegnante di recitazione e di dizione didi Maria dal 2002 al 2009. Per ben otto edizioni del talent di Canale 5 la Mari ha aiutato gli allievi della scuola mariana, poi da9 Maria ha deciso di togliere la categoria ‘recitazione’. L’exdel programma in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato del suoalla trasmissione e anche di artisti che le sono stati più o meno riconoscenti. Quanto sono anziano da 1 a 10 se dico che non capisco NIENTE di quello che cantano i cantanti giovani??? Non una singola parola FIORETTA MARI CI MANCHI #Sanremo2024 pic.twitter.com/jcm30WNaTe — AlbertoS (@AlbertoPots) February 6, 2024 Fioretta Mari, l’exdi: “Un, ma è stata una”.