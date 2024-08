Doppia apertura in Toscana Ecco i nuovi store di Pisa e Viareggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parfois concede il bis in. E lo fa in un solo giorno. Il brand, il 6 luglio scorso, ha aperto il suo primo negozio a, con una superfice di 120 metri quadri nella via dello shopping – Corso Italia (nella foto) – e, al tempo stesso, ha inaugurato un nuovo spazio a, con unodi 150 metri quadri in viale Regina Margherita. Il marchio ha raggiunto dunque con orgoglio un totale di 68 negozi Parfois in tutta Italia, inclusi aeroporti, boutique su strada, centri commerciali e corner. Per entrambi i negozi, è stato studiato un concept dall’estetica minimalista e leggera, utilizzando materiali e texture premium come pietra bianca, legno di quercia naturale e microcemento. Combinati con elementi verdi, donano allo spazio una sensazione di leggerezza.