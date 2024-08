Detrazioni fiscali 730 per lo sport la proposta al vaglio del Senato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’esercizio fisico è considerato fondamentale per la salute e il benessere di ogni persona. Per questo motivo, ilitaliano ha presentato una nuovadi legge che mira a rendere loun “farmaco” da prescrivere e a renderlo fiscalmente detraibile. Unainteressante che consentirebbe non solo di risparmiare ma anche di avvicinare più persone alle disciplineive. Ladi legge per detrarre loLadi legge, firmata da Daniela Sbrollini di Italia Viva e sottoscritta da tutti i partiti della X Commissione del, mira a promuovere l’inclusione dellonelle ricette mediche. Questapotrebbe incentivare l’esercizio fisico rendendo le spese per l’attivitàiva detraibili attraverso il modello 730, permettendo alle famiglie di recuperare una parte degli investimenti.