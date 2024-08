Caldo e afa resistono | possibili brevi temporali serali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Proseguono le condizioni di climae afoso sulla nostra regione, ma con lieve aumento dell’instabilità atmosferica nella giornata odierna per infiltrazioni di aria più umida dalla Francia. Nei prossimi giorni nuovo rinforzo dell’alta pressione in quota, in un contesto di clima sempree afoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 2 agosto 2024Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso in pianura, nuvolosità in aumento sui rilievi con rovesci esparsi, con locali sconfinamenti in serata verso le vicine zone di pianura e settori orientali.Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo (20/23°C), massime stazionarie (33/35°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, con locali rinforzi in serata in prossimità dei