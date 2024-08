Caldo alghe e venti di scirocco Moria di pesci a Orbetello perché la Laguna è al collasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Grosseto), 2 agosto 2024 – Nel giorno della visita della Commissione Ambiente della Camera, la situazione nelladiè davvero al limite. Nelle scorse ore sono state recuperate tonnellate dimorti, ma la paura è legata alle ripercussioni ambientali che il disastro sta creando. In alcune zone l’aria è irrespirabile, mentre ieri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato lo stato di emergenza regionale., biologo: "Qui imuoiono avvelenati" “Ci siamo dati sei mesi di tempo – spiega il presidente, che ha annunciato lo stanziamento di un milione – per mettere in campo tutto ciò che la Regione può fare per rimediare alla grave situazione che interessa uno dei luoghi più belli della Toscana, un sito di interesse nazionale”., ildella. Giani: "Emergenza regionale.