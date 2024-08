Atleta nella Senna | In acqua ho visto e sentito cose che è meglio non raccontare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 agosto 2024) C’è chi ha vomitato, chi si èmale, chi ha “che ènon“: quasi ogniche ha gareggiato nel triathlon alle Olimpiadi di Parigi si è lamentato della nuotata che ha dovuto fare, fiume che ha il divieto di balneazione da oltre cento anni. L’Tyler Mislawchuk, che ha chiuso la gara maschile in nona posizione, ha dichiarato: “Non sono venuto qui per arrivare tra i primi dieci, ma ho dato tutto quello che avevo, ce l’ho messa tutta e non ho rimpianti, lo rifarei, anche se ho vomitato dieci volte. Lanon era pulita, ma lo rifarei“. Dello stesso parere anche l’Jolien Vermeylen che ha spiegato: “Ho bevuto molta, quindi sapremo domani se starò male o no. Ovviamente non ha il sapore di Coca-Cola o Sprite. Mentre nuotavo sotto il ponte, ho annusato e mi sono detta ‘non pensare troppo’.