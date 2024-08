Svolta per l’ex Hotel Astoria | venduto all’asta per un milione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’, per tanti anni struttura ricettiva di pregio nel cuore della città termale, in via Fedeli, chiusa ormai da qualche tempo, è statodal tribunale fallimentare di Pistoia, attraverso una procedura telematica, a un compratore che ha presentato un’offerta da 945mila euro. Il prezzo base era di une 18mila euro, mentre l’offerta minima era di 763.500. La speranza, adesso, è che l’di via Fedeli, nel giro di qualche tempo, possa riprendere a funzionare. Le prime indiscrezioni indicano il compratore in una società americana specializzata nel turismo di lusso. L’, come spiega la descrizione del bando di vendita, è "un complesso immobiliare a uso alberghiero, attualmente dismesso e in mediocre stato di manutenzione e conservazione, costituito da due fabbricati.