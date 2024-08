Sono le notti più afose di sempre Temperature record senza tregua | Non si respira nemmeno in collina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ventilatori accesiinterruzione e bibite ghiacciate per cercare un po’ di refrigerio. L’afa non dàdi giorno. Etropicali anche quelle empolesi, conregistrati proprio nelle ultime 48 ore.decisamente alte quelle che siverificate nella notte tra martedì e mercoledì soprattutto nell’Empolese, dove le minime in alcune zone della città nonscese sotto i 26 gradi. E non è andata meglio nella nottata appena trascorsa. E’ rovente il bollettino diffuso dal servizio meteorologico empolese PontorMeteo. Il centro storico di Empoli alle 5 del mattino segnava i 26.3 gradi, sul lungarno e a Pontorme il termometro ha toccato i 26 gradi. Il picco nella frazione di Santa Maria dove la nottata di arsura ha fatto registrare i 27.8 gradi.