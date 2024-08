Sonia Bruganelli confermata a Ballando con le Stelle ma è polemica per Madonia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mancava soltanto la conferma ufficiale e, infine, è arrivata. Sui social, com’è consuetudine, e con un breve video,ha annunciato di essere nel cast dicon le. Una notizia che non ha sorpreso fan e detrattori, soprattutto questi ultimi, che si sono sfogati a suon di commenti al vetriolo e polemiche per via di un dettaglio che ad alcuni sembra tutto fuorché casuale: la liaison con Angelo, maestro di danza proprio nello show di Milly Carlucci.nel cast dicon leCome anticipato, la notizia non ha stupito più di tanto, visto che se ne parlava già da qualche settimana. Era già stato anticipato da TvBlog cheavrebbe fatto parte del cast dicon le, dopo le esperienze da opinionista al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi.