Roma ecco Dovbyk | accolto dai tifosi entusiasti VIDEO|Primapagina

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-08-01 12:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Laaccoglie Artem. L’attaccante è atterrato all’aeroporto di Ciampino,daigiallorossiper il suo acquisto. Il nazionale ucraino classe 1997 arriva dal Girona per 33,5 milioni di euro più 5,5 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. VISITE E FIRMA – In giornata sono previste le visite mediche e la firma su un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2029 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all’anno. PICHICHI –si è laureato capocannoniere della Liga con 24 gol segnati nello scorso campionato spagnolo.