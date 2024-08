Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Ho visto una stanza piena di stelle!!!”, dichiara uno dei. TOKYO–(BUSINESS WIRE)–, Inc., la maggior piattaforma digiapponese, che vanta oltre 35 milioni di partecipanti agli eventi, inzione con il Professore Associato Hasei del Dipartimento per lo Sviluppo di informazioni mediche e tecnologie assistive della Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Scienze Farmaceutiche (Dipartimento di Ortopedia) ha realizzato uno spazio virtuale peril senso didei. Questa, frutto dellazione tra, Inc. e il Professore Associato Hasei, rappresenta il primo utilizzo al mondo dell’uso delperladeida, in particolare ipediatrici, adolescenti e giovani adulti (AYA).