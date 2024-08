Perché mi sono ritirata Angela Carini una lezione alla Khelif e a chi punta il dito sull' azzurra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Non me lapiù sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, non è da me arrendermi, è proprionon ci riuscivo, ho detto basta e messo fine al match". Cosìha commentato a caldo il ritiro all'esordio del torneo olimpico di boxe contro l'algerina Imane. L'non è voluta entrare nel merito delle polemiche'ammissione ai Giochi della sua avversaria iper-androgina, che si definisce "intersex" e che ha un livello di testosterone talmente alto da indurre la Fedeboxe internazionale a escluderla dagli ultimi mondiali. Una decisione non adottata invece dal Comitato olimpico internazionale.