Pensioni agosto 2024 | calendario date pagamento e aumenti previsiti cosa succede?

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato lee le modalità didelleper il mese di. Secondo il comunicato ufficiale, l’erogazione degli assegnistici inizierà oggi giovedì 1°, sia per coloro che ricevono l’accredito su conto corrente sia per chi preferisce il ritiro in contanti presso gli uffici postali.in poste e banca Per i pensionati che hanno optato per l’accredito diretto, i fondi saranno disponibili dal 1°su vari strumenti finanziari, tra cui conti correnti, libretti di risparmio, conti BancoPosta, carte Postepay Evolution, carte Postamat e carte libretto. Questa data di accredito uniforme garantisce che tutti i beneficiari possano accedere ai loro fondi contemporaneamente, indipendentemente dalla modalità di ricezione scelta.