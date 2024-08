Parigi 2024 Palmisano si ritira da marcia 20 km donne

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Antonellasidalla gara di20 km alle Olimpiadi di. L'azzurra, oro a Tokyo 2020, abbandona la prova dopo 13 km. L'azzurra lascia in una giornata complicata sin dalle prime battute.fatica a tenere il passo del gruppo delle inseguitrici, staccate di circa mezzo minuto dalla cinese Yang. Il ritiro arriva dopo 58? di gara., in lacrime, va ad abbracciare il marito allenatore Lorenzo Dessi. Yang trionfa in 1h25'54" conquistando la medaglia d'oro. Argento alla spagnola Maria Perez e bronzo all'australiana Jemima Montag.