Pagelle Italia-Olanda 3-0 volley femminile | Antropova spaziale Giovannini insidia il posto a Bosetti

(Di giovedì 1 agosto 2024)3-0Ekaterina, 8.5: semplicemente debordante. Una prestazione sontuosa della classe 2003, che finisce la partita con un totale faraonico di 33 punti in tre set. È la grande sorpresa all’annuncio dei sestetti, con la giocatrice di Scandicci in campo aldi Paola Egonu. Un primo set in cui sbaglia un paio di palloni, ma dopo aver messo a terra quello del 29-27 si trasforma. Diventa illeggibile per il muro olandese, mettendo in campo tutte le sue qualità e armando quasi sempre il suo braccio poderoso. Toglierla dal campo non sarà facile, ma avere due opposte del genere è un privilegio che nessun’altra nazione può vantare. Myriam Sylla, 7.5: è colei che tiene in piedi la ricezione. Sempre precisa, attenta e anche volenterosa in difesa. Non attacca tanti palloni, ma quelli che gli vengono serviti sono sempre in momenti topici. E la n.