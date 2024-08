Operaio cade da 3 metri in un cantiere nel Cremonese | gravissimo trauma alla schiena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Undi 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa tredi altezza all’interno di unin zona Cascina Malcatone, nel comune di Motta Baluffi, in provincia di Cremona. Non è chiara al momento la dinamica dell’infortunio, ma l’uomo ha riportato un grave. L’rme è partito intorno alle 8.30 di mattina. Sul posto sono prima arrivate sul posto un’ambulanza e un’automedica, poi anche l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per accertare com’è avvenuto l’incidente e se norme di sicurezza sul lavoro siano state rispettate.