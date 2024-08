Olimpiadi di Parigi l’altra faccia della medaglia | un anno di pulizia sociale per imbellettare i Giochi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Durante l’agitato dibattito sulla cerimonia di inaugurazione il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito lo “spirito inclusivo”Francia e delle. Un rapporto shock, intitolato “1 Year of Social Cleansing – Le Revers de la Medaille”, compilato da diverse associazioni, racconta: la cosiddetta “” avvenuta nella regione dell’Île-de-France per ripulire e truccareprimafesta. Macron e lo “spirito inclusivo” delle: la realtà nascosta Il documento, che analizza il periodo da aprile 2023 a maggio 2024, dipinge un quadro preoccupante di come l’avvicinarsi deiabbia accelerato processi di marginalizzazione e invisibilizzazione delle fasce più vulnerabilipopolazione. Partiamo dai numeri, freddi ma eloquenti.