Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi giovedì 1 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sesto giorno di gare alledi Parigi. Prosegue il convincente cammino dell’Italia ai Giochi Olimpici: gli Azzurri sono alla ricerca della 26esima giornata consecutiva con almeno una medaglia a segno. Tra i tanti atleti in, occhi puntati sul primo appuntamento di giornata, la marcia 20km con Massimo Stano e Antonella Palmisano a caccia dell’oro bis dopo Tokyo. Il canottaggio sogna un altro podio con il 4 senza. Grandi speranze dalla scherma: c’è laa squadre di fioretto femminile. E non finisce qui: non mancano le gare di vela (sperano in una medaglia Germania e Bertuzzi) e judo, in campo al Roland Garros Lorenzo Musetti per un posto in semifinale e il doppio femminile Paolini/Errani. Ecco tutti gliin: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le