Oggi è l’Earth Overshoot Day | per quest’anno abbiamo finito le risorse del pianeta Terra

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Il 1° agosto scattaDay 2024, il giorno del sovrasfruttamento della: significa che in solo 7 mesi l’umanità ha giàtutte leche il nostroimpiega 12 mesi a rigenerare.Day viene calcolato ogni anno da Global Footprint Network. A livello globale, stiamo consumando l’equivalente di 1,7 pianeti all’anno e, se il trend rimane quello attuale, nel 2030 arriveremo a due pianeti. Il calcolo viene eseguito dividendo la biocapacità del(ovvero la quantità diecologiche che laè in grado di generare in quell’anno) per l’impronta ecologica dell’essere umano (la domanda didelle nostre società per lo stesso anno) e moltiplicando tutto per 365, il numero di giorni in un anno.