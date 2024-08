Napoli oltre a Gilmour anche Goretzka?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Billyha chiesto di essere ceduto al. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, la quale spiega quanto il centrocampista scozzese non veda l’ora di trasferirsi da Antonio Conte per disputare il suo primo campionato di Serie A.vuolee non gli interessa il fatto che gli azzurri non giochino le coppe nella prossima stagione. Secondo il quotidiano il Brighton non si è opposto alla richiesta di cessione, ma attende un rilancio da parte del. La prima proposta degli azzurri da 10 milioni è stata rifiutata. La sensazione è che l’affare possa chiudersi intorno ai 12-15 milioni di euro tra le due parti., voci suIl Mattino si sofferma sull’accostamento dial: “Occhio a un esubero del Bayern:centrocampista della nazionale tedesca, ma ha un ingaggio poco trattabile da 9 milioni di euro.