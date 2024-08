MotoGP Francesco Bagnaia | Ho vissuto una vacanza davvero speciale non vedo l’ora di correre qui a Silverstone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)“Pecco”è pronto per tornare in azione dopo le vacanze estive. Il due-volte campione del mondo si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di2024. Dove eravamo rimasti? Sul tracciato dila classe regina si presenta alla ripartenza con“Pecco”(fresco di matrimonio) in vetta alla classifica generale con 222 punti e un +10 di margine su Jorge Martin che si attesa a 212 dopo la caduta del Sachsenring. Terzo Marc Marquez con 166 punti, quarto Enea Bastianini con 155, mentre è quinto Maverick Vinales a quota 125. Il portacolori del team Ducati Factory inizia la sua conferenza stampa parlando proprio della pausa estiva: “Ho apprezzato la sosta dopo il GP di Germania.