Lo scaricabarile di Schifani sulla siccità e l’arida estate degli agricoltori siciliani

(Di giovedì 1 agosto 2024) Per fortuna, sul far della sera, si è alzato un maestrale, robusto. Ha fatto sventolare le bandiere, qualche cappellino è volato, ma, soprattutto, ha diminuito l’afa. Il presidio può continuare. Da due giorni decine e decine disono accampati sotto Palazzo d’Orleans, in Piazza Indipendenza, a Palermo, sede della Presidenza della Regione Siciliana. Sono stanchi dei tavoli tecnici,avvisi,annunci, delle conferenze di servizio, delle polemiche. Vogliono risposte concrete per affrontare la mancanza d’acqua che sta mettendo in ginocchio le aziende agricole in tutta l’Isola. Sono decisi a rimanere qui giorno e notte, fin quando sarà necessario, dicono. Già a Maggio l’avevano fatto, ed era terminato tutto con un incontro cone alcune solenni promesse di intervento. Non mantenute. Da qui la decisione di ritornare a occupare la piazza.