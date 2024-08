L’Inde le Palais chiude | se ne va un pezzo della Bologna del lusso meta di vip e stilisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 - Undi“la luxury” se ne va:ledopo oltre vent’anni di storia. Basta fare un giro in via de’ Musei per notare le vetrine oscurate dello store, di proprietà dal 2020 di O’ srl dell’imprenditore di Parma Giordano Ollari, che, senza particolari cartelli, dicono addio al pubblico. Era il 2001, quando aprì in un palazzo storico del centro, questo negozio su tre piani che pareva arrivare da una galassia lontana. Tutto così perfetto, organico, con moda all’avanguardia. Fu un’assoluta innovazione per lo stile, perchémiseal centro di una geografia internazionale dove non era mai stata, nonostante i famosigià si vendessero qui.