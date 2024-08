Il matrimonio è troppo rumoroso carabinieri al banchetto di nozze

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) In amore e in guerra tutto è lecito, ma non quando si tratta di matrimoni! L’eccessivo rumore di un ricevimento diha infatti profondamente turbato alcuni abitanti di Pontremoli, che si sono lamentati della musicaforte. E così il numero delle emergenze 1-1-2 è stato tempestato di telefonate da parte di residenti che si lamentavano del fatto di non riuscire a dormire a causa della musicaforte sparata fino a tardi. IalA sorpresa dunque aldisi sono presentati i, suscitando grande scalpore tra gli ospiti e gli stessi sposi. I militari, dopo aver controllato in giro, se ne sono andati via avendo constatato che non c’era nulla di anomalo o di irregolare. Tuttavia l’intervento delle forze dell’ordine ha suscitato imbarazzo tra i presenti e soprattutto ha scatenato una furiosa polemica social.