Domattina la prima batteria per Zaynab Sofia attesa al via nella 4x200 misti

(Di giovedì 1 agosto 2024) E’ giunto il grande momento;alle 11,50Dosso, la velocista rubierese in forza alle Fiamme Azzurre, debuttadei 100 metri piani alle Olimpiadi di Parigi. A Tokyo 2021 era riserva della staffetta 4x100, oggi è l’unica velocista italiana iscritta alla gara individuale, oltre ad essere ovviamente anche la più forte della staffetta azzurra. A Parigi le iscritte alla gara sono 90, che dovranno drasticamente ridursi dopo il primo turno. Il 3 alle 19,50 si disputano le semifinali, alle 21,40 la finale a otto, dove è difficilissimo entrare, ma non impossibile. Statunitensi e giamaicane viaggiano sotto i 10’’80, mentrequest’anno ha stabilito ilto italiano con 11’’01. Sulle condizioni dic’è anche un po’ di mistero, visto che la Dosso ha rinunciato all’ultima prova del meeting di Montecarlo per concentrarsi sulla preparazione.