Ci ha lasciati Lutto nella musica il triste annuncio sul cantante | addio a una voce originale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arthur Miles, il celebreamericano residente da tempo in Italia, è scomparsonotte tra martedì e mercoledì all’età di 74 anni. Nato nel 1949 a Indianapolis, Miles ha avuto una carriera di oltre cinquant’anni nel mondo della, collaborando con alcune delle voci più importanti del soul, blues, r&b e jazz. Ha lavorato con rinomati artisti italiani come Loredana Berté, Zucchero Fornaciari e Paolo Conte. >> “Perché si è ritirata davvero”. Angela Carini, l’intervista Rai dopo il match fa scoppiare la bufera: “I colpi non c’entrano”. Cosa è successo Negli anni Novanta, ha accompagnato Gloria Gaynor in tour per l’Italia, registrando con lei nuove versioni di “I Will Survive” e “Love Affair”. Tra le varie apparizioni in televisione, lo abbiamo visto anche in compagnia di AntoClerici.