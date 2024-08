Cannabis light torna illegale in Italia 800 aziende in bilico a rischio 11mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lasarà di nuovoin. Il Parlamento ha approvato l’emendamento al disegno di legge sulla sicurezza che equipara i prodotti originati dalla canapa ma con un tasso basso o nullo di principio attivo a quelli già illegali. Si tratta di un duro colpo per una filiera che in, negli ultimi anni, è cresciuta in un regime legislativo incerto ed è composta da circa 800tra coltivatori e trasformatori e che impiegapersone. Il danno economico potrebbe ammontare fino a mezzo miliardo di euro all’anno. Approvato l’emendamento: latornerà ad essereLa commissione Affari Costituzionali e quella Giustizia della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento al disegno di legge sulla Sicurezza che equipara i prodotti derivati dallama a basso contenuto di principio attivo a qualsiasi altro ricavato della canapa.