Alex Wyse sbotta | Poveri sessisti! Non c’entra il mio orientamento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lo scorso giugnoto sui social contro chi l’ha deriso e criticato perché indossa abiti “troppo femminili“: “Sono sempre stato me stesso e non cambierò adesso. Non voglio nascondermi e nessuno dovrebbe mai farlo. Combatterò sempre per la mia libertà e per quella degli altri. Questi attacchi sono davvero sterili e di una povertà intellettuale disarmante. Chi prende in giro è maligno e non conosce cosa sia l’accettazione e la libertà. In passato anche il rosa era solo per le donne, così come gli orecchini sugli uomini venivano criticati, dobbiamo andare oltre“., il discorso durante un evento. Il cantante di Gocce di Limone ad un evento di radio Stop è intervenuto dopo le ennesime critiche per la sua gonna: “Non metto la gonna perché voglio far vedere qual è il mio. Io la metto perché a me piace! Mi piace esteticamente.