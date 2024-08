Addio Pierluigi Tricò lo stilista delle dive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una grave perdita nel mondo della moda: ci ha lasciato giorni faScazzola, in arte. Loaveva dato lustro alla Capitale vestendo le donne più belle e affascinanti del mondo. I suoi abiti avevano conquistato personalità del calibro di Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Claudia Cardinale, Allegra Agnelli, le regine di Grecia, Belgio, Danimarca. A sinistra lo, a destra Audrey Hepburn in vacanza in look, Courtesy of Andrea Scazzola, l’indimenticabile couturier italiano celebrato in un libroera nato a Roma il 21 giugno 1931, ci ha lasciato il 22 luglio scorso a 93 anni.