Valigie perse danneggiate o consegnate in ritardo sapete quante sono in un anno? Più di 36 milioni Così aumenta il numero di polizze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Provate una certa ansia al pensiero di imbarcare il bagaglio su un aereo? Non si può dire che sia immotivata anche se, è bene dirlo, conviene affrontare tutto con molta filosofia e lasciare lo stress altrove, sicuramente non in viaggio con voi.più di 36ildiche in media ognivengonoin. Undecisamente grande. Lo dice Facile.it che spiega anche come a giugno siata la richiesta di prodotti assicurativi viaggio del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso. “Leviaggio tutelano gli assicurati da una vasta serie di imprevisti che posrovinare una vacanza, tra cui anche lo smarrimento, il furto, o la ritardata consegna dei bagagli”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it.