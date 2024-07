Uno spazio per disabili nella vecchia biblioteca di Ospedaletto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un luogo dove le persone definite fragili possano ritrovarsi ed essere seguite in un ambiente dotato di verde e impianti di ultima generazione. È il progetto che muove i primi passi a Coriano dove la giunta ha approvato il progetto esecutivo per realizzare un edificio nel centro storico didestinato a diventare un centro socio-assistenziale per personedesignate e provenienti dai comuni del Distretto socio sanitario di Riccione. L’immobile è quello della exin disuso da molti anni in via Borgata. Lo stabile verrà demolito per ricostruirne uno nuovo nello stesso punto ma con volumi e altezze ridotte rispetto all’attuale. Verranno realizzati due appartamenti dotati ciascuno di tre camere da letto doppie, tre bagni, una zona giorno, un locale tecnico e un piano sottotetto. Un ascensore consentirà l’accesso delle persone ai due piani.