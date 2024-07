Scherma niente da fare per l’Italia | Ungheria superiore sciabolatori fuori ai quarti delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si ferma subito aidi finale il cammino delnella prova a squadre di sciabola maschile alledi Parigi 2024. Il quartetto composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre non è riuscito a sovvertire il pronostico contro la forte, perdendo con il punteggio di 45-38. Adesso gli azzurri combatteranno per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Un buon avvio per gli azzurri che sono avanti dopo i primi tre assalti di due stoccate (15-13). Samele e Gallo mantengono avantisul +2 (25-23), ma Curatoli subisce un pesantissimo 7-3 da Szatmari, che ribalta completamente la sfida (28-30). Purtroppo Gemesi domina contro Curatoli e l’aumenta ulteriormente il vantaggio (29-35). Alla fine Szilagyi e compagni amministrano e chiudono sul 45-38.