Prima Categoria Labor il vice-allenatore Piccinini | Santa Maria Nuova è dove sono nato e cresciuto La nostra squadra è giovane e competitiva

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 42 anni, aveva allegli Allievi della Jesina. “Mister Strappini è unbravo e sa lavorare con i giovani. Puntiamo alla salvezza: una volta raggiunta vedremo se possiamo puntare a qualcosa in più”., 31 luglio 2024 – Arriva il momento del grande salto in unasenior per Alessio. Il 42enne, infatti, è il nuovodella, agli ordini di mister Simone Strappini. Vallesina.TV lo ha intervistato in esclusiva. “di– ha detto -: quando è arrivata la proposta di Simone non ci ho pensato nemmeno un secondo per decidere. Questo gruppo è molto affiatato: lala salvezza, poi possiamo puntare in qualcosa di più”.