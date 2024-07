Pestato e accoltellato all’ex caserma Zucchi a Reggio Emilia | denunciati quattro studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 –giovani, fra i quali due minori, per l’aggressione a un diciottenne ail 30 maggio scorso mentre tentava di difendere la fidanzata. Isono indagati per lesioni personale aggravate in concorso. La vittima era stata colpita con calci e pugni, raggiunta dal contenuto di una bomboletta urticante e poi da una coltellata al braccio. La scena era stata ripresa da numerosi testimoni e il video postato sui social. Dall'analisi delle immagini i carabinieri della stazione di Corso Cairoli sono risaliti ai presunti responsabili del pestaggio, un diciannovenne, un diciottenne e due minori di 17 e 16 anni, tutti di